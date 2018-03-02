Через нестачу газу в Україні навчання призупинено до 12 березня

Рішення ухвалено в зв’язку з ситуацією в енергетичному комплексі.

Міністерство освіти і науки України рекомендувало всім закладам вищої освіти та всім іншим закладам освіти, що знаходяться в сфері управління місцевих органів самоврядування, призупинити роботу з 2 до 7 березня включно.

Про це повідомляє прес-служба МОН України.

А з урахуванням святкових вихідних, навчальний процес відновиться тільки 12 березня.

Звертається увага, що до закладів освіти, яким рекомендовано призупинити роботу, також належать заклади професійно-технічної освіти, про які не згадано у рішенні Кризового комітету щодо заходів для недопущення кризової ситуації в енергетиці.

Міносвіти зазначає, що у протоколі Кризового комітету йдеться, що Міністерство енергетики та вугільної промисловості прийняло рішення про настання кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації у період з 2 березня до 6 березня 2018 року (включно).

«Продовження періоду, протягом якого рекомендовано призупинити навчання на один день, також пов’язано з тим, що у випадку виходу учнів та студентів сьомого числа на навчання, вони змушені будуть перебувати в недостатньо прогрітих приміщеннях. Однак протягом святкових та вихідних днів буде достатньо часу, щоб забезпечити належні умови для навчання», - зауважують у Міносвіти.

Читайте такожУ Харкові через дії "Газпрому" всі заклади освіти переходять на дистанційне навчанняНаголошується, що безпосереднє рішення про призупинення роботи закладів вищої освіти приймає сам заклад у межах власної автономії. Відповідні рішення також мають прийняти й органи місцевого самоврядування, до сфери управління яких належать інші заклади освіти.

Згідно з інформацією Міносвіти, 1 березня відбулося засідання Кризового комітету при Міненерговугілля, за результатами якого було складено протокол та прийнято низку рішень, зокрема тих, що стосуються призупинення роботи закладів освіти.

У зв’язку з цим у протоколі зафіксовано низку рішень Кризового комітету, зокрема те, що стосується роботи закладів освіти.

«Головам обласних державних адміністрацій та голові КМДА: зупинити роботу дошкільних закладів, шкіл та вищих навчальних закладів на період кризової ситуації рівня надзвичайної ситуації», – йдеться в протоколі.

Повний текст протоколу розміщено на сайті Міністерства енергетики та вугільної промисловості, його можна завантажити тут.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 2 березня, міністр енергетики та вугільної промисловість Ігор Насалик повідомив, що Кабінет міністрів України на п'ять діб запровадив національний план дій для недопущення кризової ситуації в енергетиці через дії російського «Газпрому», який відмовився поставляти газ Україні з березня цього року, а також не витримує контрактний тиск на входженні в українську газотранспортну систему.

План дій, починаючи з сьогоднішнього дня, передбачає переведення генеруючих компаній з газу на мазут - це дасть можливість економити близько 15-20 млн куб. м газу на добу.

Крім доручення навчальним закладу зупинити роботу до 6 березня включно, Кабмін також звернувся до промислових підприємств, щоб вони переглянули виробничі плани з урахуванням економії газових ресурсів.

Читайте такожЛьвів, Миколаївська і Закарпатська області відмовилися прикрутити газ у школах1 березня голова «Нафтогазу» Андрій Коболєв на засіданні Ради національної безпеки і оборони України повідомив, що через значне похолодання в Україні спостерігається рекордне добове споживання газу - 200 млн куб. м, при цьому 18 млн куб. м газу стали дефіцитом, який міг бути перекритий завдяки поставкам газу з Росії.

Коболєв зазначив, що цей дефіцит буде частково перекритий купівлею газу за високими цінами з європейського напрямку, додавши, що ці рахунки будуть виставлені «Газпрому» за невиконання контракту. Водночас, за його словами, споживання в 10 млн куб. м газу на добу перекрити не вийде, при цьому після 4 березня очікується потепління, і споживання газу знизиться.

28 лютого «Нафтогаз» отримав остаточне рішення Стокгольмського арбітражу за позовом української компанії до російського газового монополіста «Газпром», згідно з яким арбітраж зобов'язав «Газпром» виплатити «Нафтогазу» 4,63 млрд дол. За підсумком розгляду двох справ російський «Газпром» заборгував українській компанії 2,56 млрд дол.

Після отримання рішення суду вранці 1 березня «Газпром» відмовився поставляти в Україну газ у березні цього року. При цьому російська компанія вже одержала за нього передоплату. У «Нафтогазі» таку поведінку «Газпрому» назвали порушенням рішення Стокгольмського арбітражу.