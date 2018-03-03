Порошенко підписав "таємне" положення указу про Сили спецоперацій ЗСУ

Відповідне положення проходить під грифом "таємно".

Президент Петро Порошенко підписав указ "Про положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України". Документ за номером 52/2018 опубліковано на сайті глави держави.

Читайте такожВ Генштабі заявили про завершення АТО і початок нової операції на Донбасі"Відповідно до частини п'ятої статті 10 закону "Про Збройні сили України" постановляю затвердити Положення про Сили спеціальних операцій Збройних сил України (додається, таємно)", - йдеться в указі.

Як повідомляв УНІАН, у липні 2016 року Верховна Рада ухвалила закон "Про Сили спеціальних операцій". Закон визначає правовий статус і застосування Сил спецоперацій самостійно чи у взаємодії з іншими видами ЗСУ для спеціальних операцій щодо утворення сприятливих умов для успішного проведення воєнно-політичних, економічних та інших заходів в інтересах національної безпеки у сфері оборони держави.

Згідно з законом, до функцій Збройних сил додані організація та підтримання дій руху опору, проведення військових інформаційно-психологічних операцій, заходів щодо здійснення захисту життя, здоров'я громадян та об'єктів (майна) державної власності за межами України, забезпечення їх безпеки та евакуації.

Довідка УНІАН. Сили спеціальних операцій – окремий вид ЗСУ, який складається із добре навчених та мотивованих військових, здатних вести підривну діяльність в тилу ворога, організовувати партизанську боротьбу на окупованих територіях, звільняти або захоплювати важливих заручників. День Сил спеціальних операцій ЗСУ відзначається в Україні 29 липня. Його запроваджено указом президента від 26 липня 2016 року для сприяння подальшому розвитку національних військових традицій, військово-патріотичного виховання молоді та її готовності до захисту Батьківщини.