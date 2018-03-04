Єврокомісія готова до посередництва між Україною та РФ у газовій суперечці

Водночас, російський міністр енергетики Олександр Новак запевнив, що транзиту газу в країни-члени ЄС через Україну нічого не загрожує.

Європейська Комісія заявила про готовність брати участь та виступати посередником у процесі з врегулювання газової ситуації між Україною та Росією.

Про це йдеться у заяві віце-президента Єврокомісії з питань енергетичного союзу Мароша Шефчовича, опублікованій на сайті ЄК, пише Європейська правда.

Згідно із заявою, після звернення українського уряду в кінці тижня щодо становища української газової системи та імпорту газу з Росії, віце-президент Шефчович зв'язався з українським та російським урядами.

Протягом останніх днів віце-президент Шефчович мав розмови з прем'єр-міністром України Гройсманом, виконавчим директором "Нафтогазу" та міністром енергетики РФ.

"Розмови були зосереджені з приводу занепокоєння України щодо рівня тиску при постачанні газу з Росії для транзиту в Європейський Союз, а також з приводу нещодавнього рішення Стокгольмського арбітражного трибуналу", - йдеться у повідомленні ЄК.

"Всі існуючі зобов'язання щодо постачання і транзиту газу до ЄС дотримуються", - зазначено у заяві Єврокомісії.

Повідомляється, що "Нафтогаз" також поінформував Шефчовича про те, що ситуація в Україні знаходиться під контролем після прийняття спеціальних заходів.

Водночас, російський міністр енергетики Олександр Новак дав запевнення в тому, що транзиту газу в країни-члени ЄС через Україну нічого не загрожує.

"Що стосується Стокгольмського арбітражу, то віце-президента Шефчовича поінформували, що "Газпром" має намір розірвати свої контракти з "Нафтогазом". Ця процедура може, однак, зайняти деякий час та не буде мати безпосередніх наслідків щодо постачання газу в ЄС" - ідеться в повідомленні.

"У цьому контексті віце-президент Шефчович закликав обидві сторони знайти задовільне вирішення цього питання: "Європейська комісія готова брати участь і виступати посередником у тристоронньому процесі, який в минулому довів свою ефективність у подоланні розбіжностей між сторонами. Через складність і делікатність цього питання, ми будемо продовжувати вивчати можливості такого процесу в двосторонньому порядку.

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Україна і Росія підтвердили свою готовність залишатися в тісному контакті з Європейською Комісією. Я буду уважно стежити за ситуацією, щоб переконатися, щоб була постійна гарантія транзиту російського газу через Україну в ЄС, оскільки це залишається нашим пріоритетом", - наголошується у заяві.

Як повідомлялося, Україна офіційно попередила Євросоюз про те, що Росія не дотримується своїх договірних зобов’язань щодо транзиту газу, а також відмовляється виконувати рішення Стокгольмського арбітражу.

Нагадаємо, 1 березня ПАТ "Укртрансгаз" повідомив, що російський "Газпром" з початку 2018 року жодного разу не забезпечив тиск на вході до ГТС України, що відповідало хоча б мінімальним умовам транзитного контракту.

Також "Газпром" повернув "Нафтогазу" авансовий платіж, сплачений українською стороною в рамках виконання рішення арбітражу, і відмовився постачати газ за передоплатою. В Києві заявили, що вважають це відмовою виконувати арбітражне рішення.

3 березня російський "Газпром" заявив про початок процедури розірвання контрактів на постачання і транзит газу з НАК "Нафтогаз України".