Українського політв'язня в Росії вдруге за місяць перевели в штрафний ізолятор

Дружина Андрія Коломійця повідомила, що оперативники допитували ув'язнених, які працюють разом з ним в одному цеху. У в'язнів запитували, чи знають вони, що Андрій політв'язень. Також співробітники колонії цікавилися, чи говорить Коломієць з іншими ув'язненим про Україну та події на Майдані.

Незаконно засудженого в Російській Федерації активіста Євромайдана Андрія Коломійця вдруге поспіль посадили у штрафний ізолятор (ШІЗО) в російській колонії.

Про це у Facebook повідомляє Кримська правозахисна група з посиланням на дружину українця Галину Коломієць.

Вона розповіла, що 26 лютого Андрія посадили в ШІЗО перший раз на 10 діб за недотримання форми одягу.

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"За добу до виходу з ізолятора співробітники колонії сфотографували, що він спить не по режиму (на підлозі). Через це 9 березня його вдруге відправили у ШІЗО ще на 10 діб. Поки Андрій перебував в ізоляторі, оперативники допитували ув'язнених, які працюють разом з ним в одному цеху. У в'язнів запитували, чи знають вони, що Андрій політв'язень. Також співробітники колонії цікавилися, чи говорить Коломієць з іншими ув'язненим про Україну та події на Майдані", - повідомила Галина Коломієць.

Правозахисники нагадали, що Андрія Коломійця, жителя Київської області, 1993 року народження, 10 червня 2016 року визнали винним і засудили до покарання у вигляді 10 років позбавлення волі в колонії суворого режиму. Його звинуватили в замаху на вбивство двох колишніх співробітників спецпідрозділу МВС «Беркут» під час подій на Майдані в Києві за статтями 105 і 30 КК РФ, а також за ст. 228 за зберігання наркотичних засобів. Українець був затриманий в Кабардино-Балкарії, а потім перевезений до Криму.

Правозахисники заявили, що справа повністю сфабрикована і політично мотивована.

Генпрокуратура України спростувала участь українця Андрія Коломійця в атаках на «Беркут».

Після винесення вироку Коломієць був етапований до виправної колонії № 14 Краснодарського краю.