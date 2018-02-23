Наливайченко пояснив, чому у 2014 не затримали лідера кримських сепаратистів Аксьонова

З початком російської окупації все керівництво СБУ в Криму перейшло на бік агресора.

Колишній глава Служби безпеки України Валентин Наливайченко заявив, що в 2014 році віддавав наказ своїм підлеглим заарештувати колишнього голову Верховної Ради АРК Володимира Константинова та самопроголошеного прем'єр-міністра Криму Сергія Аксьонова.

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Цьому завадила російська окупація, російська ФСБ, яка вже контролювала Крим. Це завадило всім нам з перших днів протидіяти [окупації]", - сказав екс-глава СБУ в ефірі ток-шоу "Право на владу", пише ТСН.

Наливайченко зазначив, що коли Росія почала окупацію Криму, все керівництво СБУ на півострові перейшло на бік агресора. Тому Наливайченко вирішив задіяти добровольців з Майдану.

"Вони йшли в Крим бойовими групами. Йшли і виконували бойові завдання, збирали контррозвідувальну інформацію та проводили інші спецоперації для початку військової операції для визволення Криму", - сказав Наливайченко.

Як повідомляв УНІАН, Росія після анексії Криму захопила дві третини української території шельфу Чорного моря.