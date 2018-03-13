Савченко довела, що вона у Страсбурзі: показала фото

За словами депутата, вона обговорює з європарламентарями визволення українських політв’язнів в РФ та заручників в ОРДЛО.

Народний депутат Надія Савченко, яку викликали до СБУ на допит у справі Володимира Рубана, опублікувала свої фотографії з парламентської сесії ПАРЄ у Страсбурзі.

Читайте такожПовістки Савченко про допит передані до апарату Верховної Ради - СБУВідповідні світлини оприлюднені на сторінці Савченко у Facebook.

"Триває робоча поїздка в Європейський Парламент в Страсбурзi де проходить парламентська сесiя. Основною темою зустрічей з європарламентарями голови ПП "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", народного депутата Надії Савченко є визволення українських політв’язнів в РФ і полонених на окупованих територіях", - йдеться у публікації на сторінці депутата.

Як повідомляв УНІАН, Савченко викликають на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, але вона покинула територію України для участі в міжнародній конференції. У прес-службі нарлепа повідомили, що вона перебуває з робочим візитом у ПАРЄ.

В той же час, віце-президент ПАРЄ і голова української делегації Володимир Ар'єв заявив, що Савченко не запрошували на низку заходів Парламентської асамблеї Ради Європи, а на засіданні політичного комітету 12 березня її не було.