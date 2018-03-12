Савченко не з'явилася на засідання комітету ПАРЄ - Ар'єв

Савченко викликали на допит у справі Рубана, однак вона сьогодні вранці залишила Україну заради робочого візиту до ПАРЄ.

Народного депутата Надію Савченко не запрошували на низку заходів Парламентської асамблеї Ради Європи, її також не було на сьогоднішньому засіданні.

Про це повідомив віце-президент ПАРЄ і голова української делегації Володимир Ар'єв.

"Усі заходи в ПАРЄ цього тижня - в Парижі. Засідання комітетів. На Політкомі Савченко сьогодні не було. На моніторинговий завтра вона не запрошена (цей комітет відбувається завжди in camera і без спеціального запрошення туди потрапити неможливо). З українських питань на моніторинговий запрошені лише Ахтем Чийгоз і Олександра Романцова на обговорення теми захисту кримських татар", - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, Савченко викликають на допит у справі керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана, але вона покинула територію України для участі в міжнародній конференції. У прес-службі нарлепа повідомили, що вона перебуває з робочим візитом у ПАРЄ.

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8 березня на КПВВ на лінії розмежування правоохоронці затримали керівника Центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Рубана з арсеналом зброї, схованої у меблях. Рубана підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.3 ст.258 (терористичний акт) та ч.1 ст.263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Рубан відкинув усі пред'явлені йому обвинувачення та заявив, що не знав про наявність в автомобілі зброї. Суд обрав Рубану запобіжний захід у вигляді взяття під варту терміном 60 діб.

Голова СБУ Грицак заявив, що Службі безпеки вдалося запобігти масштабним терактам, які мали бути вчинені найближчим часом у Києві та інших містах. За словами Грицака, Рубан разом із ватажками «ДНР» готував теракти у центрі Києва, зловмисники планували обстріляти з мінометів будинки.