У Росії заявляють, що Безлера прибрали з Донбасу

Про це повідомляють сепаратистські ресурси.

"Підтверджую "відставку" Безлера", - нібито заявив Гіркін. Також він додав, що "Бєс" зараз перебуває на півострові (можливо, Крим - ред.).

Учора повідомлялося, що генеральна прокуратура України (ГПУ) погодила повідомлення про підозру ватажкам незаконних збройних формувань Ігорю Гіркіну та Ігорю Безлеру. Їх звинувачують у потрійному вбивстві.

Читайте такожБойовик "Бєс" визнає Донецьк українським містом та активно йде на діалог - ТарутаЯк повідомляв УНІАН, 17 квітня терористи викрали депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, який намагався встановити державний прапор України на будівлі Горлівської райдержадміністрації. Пізніше тіло Рибака і ще одне тіло зі слідами жорстоких тортур було знайдено в річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. З'ясувалося, що загиблий в Слов'янську студент це Юрій Поправко, який навчався в Київському політехнічному інституті.

Також Гіркіна і Безлера підозрюють у причетності до смерті третього чоловіка, чиє тіло знайшли в Торці - В.Дяковського.