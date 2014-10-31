ГПУ висунула Гіркіну і Безлеру підозри у вбивстві горлівського депутата і двох активістів

Як повідомили в Управлінні зв'язків з громадськістю та ЗМІ ГПУ, зокрема, Ігор Гіркін звинувачується у скоєнні злочинів за ч.3 ст. 27 - ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27 - ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 27 - п.п. 1, 3, 4 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу ("незаконне позбавлення волі або викрадення людини; катування; умисне вбивство"), Ігор Безлер - у скоєнні злочинів за ч. 3 ст. 27 - ч. 3 ст. 146 Кримінального кодексу.

Читайте такожСБУ: До вбивства депутата Рибака причетна група "Стрілка"

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі та умисного вбивства проукраїнських активістів Ю. Поправко, В. Рибака і В. Дяковского здійснює ГПУ.

В даний час органом досудового розслідування вживаються заходи по встановленню всіх осіб, причетних до скоєння цих кримінальних правопорушень.

Як повідомляв УНІАН, 17 квітня терористи викрали депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака, який намагався встановити державний прапор України на будівлі Горлівської райдержадміністрації. Пізніше тіло Рибака і ще одне тіло зі слідами жорстоких тортур було знайдено в річці Торець біля смт Райгородок Донецької області. З'ясувалося, що загиблий в Слов'янську студент, це Юрій Поправко, який навчався в Київському політехнічному інституті.

Співробітники СБУ встановили причетність до вбивства Володимира Рибака групи терористів і російських найманців Ігоря Гіркіна та Ігоря Безлера.