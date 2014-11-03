Бойовики порушили умови перемир'я вже майже 2400 разів – Тимчук

08:57, 03 листопада 2014
Політика
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Всього за добу зафіксовано близько 15 обстрілів позицій сил АТО і один теракт на блок-посту в районі н.п.Мариуполь.

REUTERS

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"Відзначається помітне зниження активності бойовиків і російських військ на Донбасі, пов'язане з проведенням так званих виборів в терористичних організаціях "ЛНР" і "ДНР", - повідомив він.

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Разом з тим, за даними військового експерта, загальна кількість порушень військами Росії і бойовиків режиму тимчасового припинення вогню з моменту підписання Мінських домовленостей наближається до 2400.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що об'єднані війська російської армії і бойовиків закінчили формуваннядекількох потужних ударних угруповань.

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