Бойовики порушили умови перемир'я вже майже 2400 разів – Тимчук
Всього за добу зафіксовано близько 15 обстрілів позицій сил АТО і один теракт на блок-посту в районі н.п.Мариуполь.
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.
"Відзначається помітне зниження активності бойовиків і російських військ на Донбасі, пов'язане з проведенням так званих виборів в терористичних організаціях "ЛНР" і "ДНР", - повідомив він.
Читайте такожВійськовий експерт визначив найскладніші ділянки зони АТО за підсумками доби
Разом з тим, за даними військового експерта, загальна кількість порушень військами Росії і бойовиків режиму тимчасового припинення вогню з моменту підписання Мінських домовленостей наближається до 2400.
Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що об'єднані війська російської армії і бойовиків закінчили формуваннядекількох потужних ударних угруповань.