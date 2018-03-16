ГПУ передала до Ради 174 сторінки документів у "справі Савченко" - Геращенко

Генеральний прокурор представить у Верховній Раді наступного тижня обвинувачення проти Савченко.

Генеральна прокуратура України передала до Верховної Ради 174 сторінки документів у справі про підозру нардепа Надії Савченко в плануванні теракту.

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Про це в ефірі ток-шоу "Право на владу" на телеканалі "1+1" заявив народний депутат України від "Народного фронту" Антон Геращенко, передає ТСН.

“Генеральний прокурор представить у Верховній Раді наступного тижня обвинувачення. Можливо, буде якась демонстрація якихось доказів. Після цього народні депутати, вивчивши документи (сьогодні в Раду були передані 174 сторінки різного роду документів, які ми повинні прочитати), ми будемо судити", - сказав депутат.

Як повідомляв УНІАН, 15 березня Верховна Рада виключила Савченко зі складу Комітету ВР з питань національної безпеки і оборони.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко вніс до парламенту подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Савченко. За словами Луценка, слідчі мають «незаперечні докази» того, що Савченко особисто планувала і давала вказівки щодо вчинення теракту у сесійній залі ВР.