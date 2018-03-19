Клімкін роз'яснив свою позицію про "санкції проти Шредера"

Як заявив міністр, Євросоюз повинен реагувати на всіх лобістів Росії.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін стверджує, що говорив не про персональні санкції проти німецького лобіста "Газпрому" Герхарда Шредера, а про реагування Європейського Союзу на всіх, хто допомагає Росії у ЄС.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Клімкін заявив українським журналістам у Брюсселі.

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"Я не піднімав питання санкцій щодо Шредера. Я вважаю, що ми не повинні гратися з термінологією. Я вважаю, що всі, хто допомагає Росії просувати свої проекти, мають отримати увагу Європейського Союзу", - наголосив міністр.

На переконання Клімкіна, якщо "дозволяти лобістам "Газпрому", лобістам державних російських компаній, які знаходяться під санкціями, реалізовувати проекти в ЄС, це загрожує безпеці ЄС". "Тому ЄС має зреагувати. А як він має зреагувати - це питання, яке будемо обговорювати далі", - сказав він.

Раніше ряд ЗМІ з посиланням на інтерв’ю газеті Bild повідомили, що Клімкін закликав ввести санкції проти екс-канцлера Німеччини Шредера як найважливішого лобіста президента РФ Володимира Путіна в усьому світі.