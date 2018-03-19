Клімкін закликав ЄС ввести санкції проти Шредера як лобіста Путіна

Важливо ввести санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном, заявив міністр.

У світлі напруженості, що зростає між західними країнами і Росією, міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав ввести санкції стосовно колишнього канцлера ФРН Герхарда Шредера як найважливішого лобіста Володимира Путіна в усьому світі.

Про це Клімкін заявив газеті Bild, пише Deutsche Welle.

За словами міністра, важливо ввести санкції проти тих, хто займається просуванням проектів Путіна за кордоном. "Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз", - підкреслив міністр.

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Як повідомляє The Wall Street Journal, депутат Європейського парламенту Ельмар Брок згоден зі звинуваченнями, висунутими проти політика. "Те, що колишній канцлер Німеччини зараз представляє інтереси Путіна, - це скандал. І дивно, що це досі не отримало наслідки у рамках громадської дискусії", - підкреслив Брок.

Як відомо, після того, як у 2005 році Шредер залишив пост канцлера ФРН, він став головою наглядової ради проекту РФ "Північний потік". Пізніше політик очолив і раду компанії "Північний потік-2", а також раду директорів "Роснефти".

Як повідомлялося, 11 березня проти будівництва «Північного потоку-2» зі спільною заявою виступили парламенти Литви, Латвії та Польщі. На їхню думку, цей проект «представлено як комерційний, проте, без сумніву, він є політичним інструментом, який посилить залежність Європейського Союзу від одного джерела енергії - від Росії».

Пізніше група з 39 американських сенаторів закликала адміністрацію президента США Дональда Трампа використовувати «всі наявні в її розпорядженні засоби», щоб запобігти будівництву газопроводу «Північний потік-2».

«Газпром» має намір розпочати будівництво другої гілки газопроводу у 2018 році і завершити його до кінця 2019 року. Протяжність «Північного потоку-2» з пропускною спроможністю 55 млрд куб. м газу на рік має становити 1220 км, він буде з'єднувати російську Усть-Лугу і німецький Грайфсвальд.