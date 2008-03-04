Яценюк вперше у цьому році безперешкодно сів у крісло

В даний час у парламенті відбудеться засідання лідерів фракцій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК у сесійній залі.

Він привітав народних депутатів з тим, що нарешті «вперше у цьому році» голова Верховної Ради зміг безперешкодно пройти до сесійної зали.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, зараз він не відкриватиме пленарне засідання, а зробить це після наради лідерів фракцій.

А.ЯЦЕНЮК повідомив, що під час засідання лідерів фракцій має бути досягнуто домовленості щодо «одержання позитивного результату» - підписання документів, підготовлених робочою групою з розблокування роботи ВР. Він підкреслив, що мова йде про компромісний проект постанови про необхідність проведення референдуму щодо НАТО та щодо політичних зобов’язань, які брали на себе політичні партії. За його словами, також йдеться про підписання узгодженого протоколу з відповідним порядком денним роботи ВР.

А.ЯЦЕНЮК не відкрив ранкове сесійне засідання, а пішов на засідання лідерів фракцій.

У даний час народні депутати знаходяться у сесійній залі.

У зал порозвішувані повітряні кульки з написом «НАТО – ні» і Державні прапори України, але трибуна та президія парламенту не заблоковані.