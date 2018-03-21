Сущенка можуть звільнити вже у травні цього року - адвокат

Адвокат розповів, що Сущенку передали листи, у тому числі від покійного батька.

Розгляд справи українського журналіста Романа Сущенка в російському суді може завершитися в травні, і тоді ж під впливом міжнародних посередників Сущенко може бути звільнений.

Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив адвокат журналіста Марк Фейгін.

Читайте такожСуд у Москві визнав законним продовження арешту Сущенку до 30 березня"12 томів справи – не такий великий обсяг, і, власне кажучи, чотири свідки, головний свідок обвинувачення – один. З іншого боку, я бачу, що бажання обміняти Романа Сущенка є, і переговори в цьому напрямку тривають. Залучена низка міжнародних посередників. Будемо сподіватися, що це якось буде синхронізовано з ходом суду, і все закінчиться успішно десь у травні", – сказав Фейгін.

Він також розповів, що в березні Сущенку "передали частину листів із цензури, всього близько 40 штук, серед яких чотири листи вже покійного батька".

Як повідомляв УНІАН, розгляд по суті справи незаконно заарештованого в РФ українського журналіста Романа Сущенка почнеться 27 березня.