Україна розірвала програму економічного співробітництва з Росією

Гройсман аргументував рішення про розрив програми необхідністю переорієнтувати українську економіку від сировинної прив'язки до Росії.

Уряд України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки, що передбачає усунення торговельних бар'єрів і співробітництво в енергетичному секторі.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний проект постанови «Про припинення дії Програми економічного співробітництва України і Російської Федерації на 2011-2020 роки» було включено до порядку денного і схвалено членами уряду.

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Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляв про готовність уряду розірвати програму, аргументуючи це рішення необхідністю переорієнтувати українську економіку від нав'язаної Росією сировинної прив'язки.

Довідка УНІАН. Програму економічного співробітництва між Україною і Росією на 2011-2020 роки було розроблено на виконання рішення від 17 травня 2010 року, ухваленого тодішніми президентами РФ і України Дмитром Медведєвим і Віктором Януковичем.

Зокрема, документ визначає відновлення репутаційних втрат у результаті конфліктів між сторонами в 2006-2009 роках за умовами транзиту газу як найбільш важливе завдання, поряд зі скасуванням взаємних обмежень торгівлі.

У 2014 році паралельно з воєнною агресією щодо України Російська Федерація почала й торгово-економічну війну, ввівши ембарго на ряд чутливих товарів українського експорту. Україна застосувала заходи у відповідь. З 2014 року частка Росії в українському експорті знизилася до 9% з майже 30%.