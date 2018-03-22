"Щас вс**теся!": Савченко пояснила, чому не збирається віддавати зірку Героя України

За її словами, звання дається нелегко, тому вона його не зрадить, а мандат дає можливість представляти народ України у Верховній Раді.

Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що не відмовиться від Зірки Героя України та від депутатського мандата.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала з трибуни Верховної Ради.

"Щас всретеся!", - лайливо звернулася вона до парламентарів із трибуни у залі у Верховній Раді, передає ТСН.

“Що дорожче? Що варто зрадити першим? Покласти вам мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі? Чи відмовитися від Зірки Героя, як багато хто хоче?”, - запитала Савченко.

За її словами, люди, які її підтримують, переконують не віддавати Зірку Героя, але “вони зрозуміють, якщо я її віддам на поталу тим, хто буде потім пороховодить”.

Як наголосила Савченко, звання дається нелегко, тому вона його не зрадить, а мандат дає можливість представляти народ України у Верховній Раді, яку вона назвала “гнилою ямою”.

Савченко переконана, сьогодні українці “і з того, і з цього боку хочуть миру”, а “єдиним злом, яке не дає миру в Україні, є українська влада. А зло поза Україною, яке не дає миру, це є російська влада”.

За словами депутата, керівникам Майдану вдалося прийти до влади, але людям, які були на Майдані, не вдалося змінити систему.

Савченко зауважила, що від теракту в парламенті зупинило те, що є працівники апарату ВР, технічні працівники, гості та “люди, які постійно нас критикують”, тобто журналісти, і ці люди є “вашими ангелами-охоронцями: не було б їх, то люстрація у вас була б уже давно”. Реакція народних депутатів на ці слова була дуже негативною.

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Також Савченко заявила, що на відео, яке продемонстрував у сесійній залі генеральний прокурор Юрій Луценко, містяться нібито її спеціальні розмови на камеру.

Як сказала Савченко, не тільки вона, а весь український народ думає про те, щоб зруйнувати Верховну Раду. “Ви нічого не зробили за 4 роки, щоб війна, яку ви розпочали, ділячи портфелі, не прийшла до вас у парламент”, - наголосила вона.

За її словами, якщо батькові доводиться підривати гранату в суді, щоб добитися справедливості, якщо героям АТО доводиться завершувати життя самогубством, “а куля в лоба так і не прилетіла тому, хто кричав і так просив собі кулю в лоба, то не я буду ваша небезпека в парламенті, а вашою небезпекою буде ваш народ”.

Після цього Савченко припинила виступ. Коли ж голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував продовжити, вона дала зрозуміти, що збирається мовчати наступні 10 хвилин, оскільки їй для виступу пропонувалося 15 хвилин, і з яких вона говорила трохи більше 5 хвилин. Проте Парубій заявив, що парламент не буде чекати на її мовчання, а переходить до виступів народних депутатів.