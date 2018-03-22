"Щас вс**теся!": Савченко пояснила, чому не збирається віддавати зірку Героя України
Народний депутат України Надія Савченко заявляє, що не відмовиться від Зірки Героя України та від депутатського мандата.
Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала з трибуни Верховної Ради.
"Щас всретеся!", - лайливо звернулася вона до парламентарів із трибуни у залі у Верховній Раді, передає ТСН.
“Що дорожче? Що варто зрадити першим? Покласти вам мандат і піти з політики, щоб ви були щасливі? Чи відмовитися від Зірки Героя, як багато хто хоче?”, - запитала Савченко.
За її словами, люди, які її підтримують, переконують не віддавати Зірку Героя, але “вони зрозуміють, якщо я її віддам на поталу тим, хто буде потім пороховодить”.
Як наголосила Савченко, звання дається нелегко, тому вона його не зрадить, а мандат дає можливість представляти народ України у Верховній Раді, яку вона назвала “гнилою ямою”.
Савченко переконана, сьогодні українці “і з того, і з цього боку хочуть миру”, а “єдиним злом, яке не дає миру в Україні, є українська влада. А зло поза Україною, яке не дає миру, це є російська влада”.
За словами депутата, керівникам Майдану вдалося прийти до влади, але людям, які були на Майдані, не вдалося змінити систему.
Савченко зауважила, що від теракту в парламенті зупинило те, що є працівники апарату ВР, технічні працівники, гості та “люди, які постійно нас критикують”, тобто журналісти, і ці люди є “вашими ангелами-охоронцями: не було б їх, то люстрація у вас була б уже давно”. Реакція народних депутатів на ці слова була дуже негативною.
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Також Савченко заявила, що на відео, яке продемонстрував у сесійній залі генеральний прокурор Юрій Луценко, містяться нібито її спеціальні розмови на камеру.
Як сказала Савченко, не тільки вона, а весь український народ думає про те, щоб зруйнувати Верховну Раду. “Ви нічого не зробили за 4 роки, щоб війна, яку ви розпочали, ділячи портфелі, не прийшла до вас у парламент”, - наголосила вона.
За її словами, якщо батькові доводиться підривати гранату в суді, щоб добитися справедливості, якщо героям АТО доводиться завершувати життя самогубством, “а куля в лоба так і не прилетіла тому, хто кричав і так просив собі кулю в лоба, то не я буду ваша небезпека в парламенті, а вашою небезпекою буде ваш народ”.
Після цього Савченко припинила виступ. Коли ж голова Верховної Ради Андрій Парубій запропонував продовжити, вона дала зрозуміти, що збирається мовчати наступні 10 хвилин, оскільки їй для виступу пропонувалося 15 хвилин, і з яких вона говорила трохи більше 5 хвилин. Проте Парубій заявив, що парламент не буде чекати на її мовчання, а переходить до виступів народних депутатів.