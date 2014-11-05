Росія стягнула ще 50 танків до українського кордону – Тимчук

Про це повідомив в Facebook координатор групи «Інформаційний опір» Дмитро Тимчук.

"На залізничну станцію Каменськ-Шахтинський (Ростовська область, РФ) прибув ешелон з 50 танками і 10 командно-штабними машинами без розпізнавальних знаків", - йдеться в повідомленні.

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Крім того, в районі н.п.Донецк (Ростовська область, РФ) зафіксовано переміщення в бік держкордону близько 70 одиниць бронетехніки (БТР).

Нагадаємо, в зоні АТО відзначається різка активізація військ РФ і бойовиків, пов'язана з отриманням боєприпасів, доставлених на Донбас з так званими «гуманітарними» конвоями з РФ. Найскладніша ситуація зберігається в районі Дебальцевого та Донецька.