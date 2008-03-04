Ющенко може розігнати парламент - Богатирьова

Президент України Віктор ЮЩЕНКО може розпочати консультації щодо розпуску парламенту, якщо Верховна Рада України найближчими днями не відновить свою роботу.

Про це йдеться у заяві секретаря Ради національної безпеки та оборони Раїси БОГАТИРЬОВОЇ, переданої агентству УНІАН.

Р.БОГАТИРЬОВА нагадує, що Президент уже висловив свою стурбованість і тривогу щодо недієздатності національного парламенту і відсутності у політичних сил чіткого і ясного плану виходу з цієї кризи.

Водночас, за словами секретаря РНБО, В.ЮЩЕНКО заявив, що він не бажає у цих умовах розпуску Верховної Ради, що може привести до чергового витка протистояння і невизначеності. “Разом з тим, зважаючи на зростання загроз національній безпеці, кризи політичних сил в парламенті, неготовність парламентсько-урядової коаліції запропонувати дієвий і вмотивований план стабілізації роботи парламенту і уряду, Президент України зберігає за собою право, відповідно до Конституції та регламенту Верховної Ради України, ухвалити рішення про проведення консультацій з політичними силами щодо перспективи продовження повноважень Верховної Ради України цього скликання”, - наголосила секретар РНБО.

За словами Р.БОГАТИРЬОВОЇ, таке рішення може бути прийняте Президентом, якщо найближчими днями робота парламенту не буде розблокована і він не почне виконувати свої конституційні зобов’язання.

”Подібний вихід із ситуації не може бути планом Президента, і вся відповідальність за наслідки такого рішення лежатиме на політичних силах парламенту – парламентсько-урядовій коаліції та опозиції”, - наголосила Р.БОГАТИРЬОВА.

Рада національної безпеки та оборони України на чолі із главою держави готова якнайшвидше, на вимогу більшості та опозиції, надати свої конституційні можливості для підготовки спільної позиції та угоди щодо політичної стабільності і конституційної спроможності Верховної Ради діяти разом з урядом і Президентом України для зміцнення української державності та забезпечення ефективного обслуговування національного інтересу, йдеться у заяві Р.БОГАТИРЬОВОЇ.