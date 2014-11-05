Виплати родинам загиблих в АТО правоохоронців підняли до рівня виплат сім'ям військових

13:18, 05 листопада 2014
Політика
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Кабінет міністрів України прирівняв виплати при втраті годувальника для сімей працівників правоохоронних органів, які загинули у зоні АТО, до виплат родинам загиблих військовослужбовців Збройних сил України.

Родинам загиблих правоохоронців підвищили виплати / facebook.com/iv.bogdan

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.

Яценюк зазначив, що зараз виплата сім’ям загиблих військовослужбовців становить 609 тис. грн, сім’ям працівників правоохоронних органів - 150 тис. грн.

«Сьогодні ми приймаємо рішення, що виплати були в усіх однакові - 609 тисяч гривень», - сказав прем’єр.

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«Усвідомлюю, що грошима людське горе не можна залагодити, але це обов’язок держави перед родинами», - підкреслив глава уряду.

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