Виплати родинам загиблих в АТО правоохоронців підняли до рівня виплат сім'ям військових

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.

Яценюк зазначив, що зараз виплата сім’ям загиблих військовослужбовців становить 609 тис. грн, сім’ям працівників правоохоронних органів - 150 тис. грн.

«Сьогодні ми приймаємо рішення, що виплати були в усіх однакові - 609 тисяч гривень», - сказав прем’єр.

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«Усвідомлюю, що грошима людське горе не можна залагодити, але це обов’язок держави перед родинами», - підкреслив глава уряду.