Виплати родинам загиблих в АТО правоохоронців підняли до рівня виплат сім'ям військових
13:18, 05 листопада 2014Політика
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Кабінет міністрів України прирівняв виплати при втраті годувальника для сімей працівників правоохоронних органів, які загинули у зоні АТО, до виплат родинам загиблих військовослужбовців Збройних сил України.
Родинам загиблих правоохоронців підвищили виплати / facebook.com/iv.bogdan
Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну, про це прем’єр-міністр Арсеній Яценюк заявив на засіданні уряду.
Яценюк зазначив, що зараз виплата сім’ям загиблих військовослужбовців становить 609 тис. грн, сім’ям працівників правоохоронних органів - 150 тис. грн.
«Сьогодні ми приймаємо рішення, що виплати були в усіх однакові - 609 тисяч гривень», - сказав прем’єр.
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«Усвідомлюю, що грошима людське горе не можна залагодити, але це обов’язок держави перед родинами», - підкреслив глава уряду.
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