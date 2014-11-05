Генштаб РФ готував у Львові серію масштабних терактів - СБУ

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Як зазначається в повідомленні, до складу злочинної групи, яка називала себе «Загін імені Кузнєцова», входило п’ятеро громадян України, які були завербовані спецслужбами Російської Федерації. Члени угрупування пройшли диверсійну підготовку в таборі для найманців на території Росії.

За вказівкою іноземної спецслужби група терористів готувала вибухи на території Львівщині, зокрема на об’єктах критичної інфраструктури та оборонно-промислового комплексу. Зловмисники мали завдання дестабілізувати ситуацію, залякати населення та спровокувати паніку у регіоні. Їхня робота координувалась представниками ГРУ ГШ ЗС РФ.

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4 листопада ц.р. співробітники СБУ затримали усіх членів групи до скоєння ними злочину. Терористи планували підірвати за допомогою саморобного вибухового пристрою об’єкт транспортної інфраструктури Львова.

Під час обшуків у квартирах членів групи вилучено чотири гранати «РГ-42» та інструкції щодо виготовлення вибухових пристроїв.

Слідчими Управління СБ України у Львівській області розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.15 та ч.2 ст.258 Кримінального кодексу України, підкреслюється в повідомленні.