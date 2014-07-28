СБУ затримала двох українців, що вербували найманців за завданням спецслужб РФ

Про це пише ZN.ua.

"За вказівкою спецслужб РФ зловмисники повинні були сформувати спецгрупу з 30 найманців. Надалі цю групу планувалося доставити до кордону з Республікою Білорусь, де її повинні були зустріти співробітники спецслужб РФ і переправити у військовий табір підготовки найманців в Ростов-на-Дону", - йдеться в повідомленні СБУ в понеділок.

За участь у бойових діях на боці НВФ вербувальники пропонували $ 1,5 тис. на місяць, а також винагороду за кожного вбитого українського військового, знищену техніку та блокпости. Завербовані громадяни повинні були також влаштовувати провокації в мирних регіонах України для дестабілізації ситуації в них.

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"Співробітники СБУ затримали зловмисників "на гарячому" під час вербування жителя Тернополя", - підкреслюється в повідомленні.

Слідчі СБУ почали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної організації) Кримінального кодексу України.

У відношенні затриманих обрано запобіжний захід у вигляді арешту.