В анексованому Криму лікарі, міжнародні місії та омбудсмен не мають доступу до політв‘язнів - Геращенко

Геращенко висловила хвилювання стосовно голодування оголошеного засудженим в анексованому Криму українським активістом Володимиром Балухом.

В незаконно анексованому Російською Федерацією Криму лікарі, міжнародні місії та омбудсмен не мають доступу до українських політв‘язнів.

Про це повідомила перший віце-спікер Верховної ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці у Facebook

"До політв‘язнів Криму немає доступу лікарів, міжнародних місій, обмудсмена. Шукаємо всі шляхи, аби допомогти їм", - зазначина вона.

Читайте такожУкраїна вимагає від РФ негайно звільнити активіста Балуха, який оголосив голодування через вирок

Також Геращенко висловила занепокоєність стосовно голодування оголошеного засудженим в анексованому Криму українським активістом Володимиром Балухом і заявила, що Україна буде шукати будь-які шляхи аби допомогти йому та іншим незаконно затриманим українцям.

"Дуже хвилює голодування Володимира Балуха. Голодування, як спротив окупаційному режиму. Голодування за ідею, за український Крим", - додала Геращенко.

Нагадаємо, 14 березня в окупованому Криму так званий Верховний суд змінив вирокукраїнському активісту Володимиру Балуху. Суддя виключив з обвинувального акту пункт про придбання боєприпасів, у зв'язку з цим вирок змінили до трьох років та п'яти місяців позбавлення волі в колонії-поселенні.

Як повідомлялось, 16 січня в окупованому Криму українського активіста Володимира Балуха засудили на 3 роки 7 місяців колонії-поселення та оштрафували на 10 тисяч рублів.

Міністерство закордонних справ України (МЗС) вимагає від Російської Федерації (РФ) допустити лікарів до політв'язня Володимира Балуха, якого незаконно утримують в СІЗО окупованого Сімферополя. Стан здоров’я Балуха тяжкий, проте необхідної медичної допомоги ув’язнений не отримує. В свою чергу політв'язень оголосив голодування.