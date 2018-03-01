Рада вперше оприлюднила поіменний список "в'язнів Кремля"

У списку названо прізвища понад 50 незаконно утримуваних Росією громадян України.

Верховна Рада звернулася до парламентів іноземних держав з проханням засудити політичні репресії Російської Федерації і допомогти звільнити політичних в’язнів – громадян України.

Читайте такожПолітв’язні у РФ: путінський режим запроторив за ґрати 61 українцяЯк передає кореспондент УНІАН, за прийняття звернення (реєстраційний номер 8064) проголосувало 241 народних депутатів.

Парламент України закликає парламенти іноземних посилювати політико-дипломатичний і санкційний тиск на державу-окупанта до повного припинення нею агресії та відновлення суверенітету і територіальної цілісності України.

ВР закликає засудити "переслідування опонентів окупації, у тому числі шляхом незаконного ув’язнення і засудження громадських активістів за безпідставними та/або сфальсифікованими звинуваченнями у вчиненні злочинів".

Також Рада закликала використати всі можливі міжнародні політико-дипломатичні та санкційні механізми стосовно РФ з метою негайного звільнення заручників, захоплення яких спричинене збройною агресією Росії проти України, а також звільнення громадян України, які незаконно утримуються РФ.

Зокрема, у зверненні названо прізвища понад 50 громадян України, серед яких, Олега Сенцова, Романа Сущенка, Олександра Кольченка, Павла Гриба, Володимира Балуха, Станіслава Клиха, Миколи Карпюка, Еміра-Усеїна Куку, Мусліма Алієва, Енвера Бекірова, Рефата Алімова, Арсена Джеппарова, Сергія Литвинова, Олексія Чирнія, Валентина Вигівського, Руслана Зейтуллаєва, Ферата Сайфуллаєва, Енвера Мамутова, Рустема Абільтарова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова, Теймура Абдуллаєва, Гліба Шаблія, Олексія Стогнія, Миколи Шиптура, Еміля Мінасова, Бекіра Дегерменджи, Асана Чапуха, Кязіма Аметова, Руслана Трубача, Ісмаіла Рамазанова, Євгена Каракашева.