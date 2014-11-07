За час АТО на Донбасі загинули 14 рятувальників
12:27, 07 листопада 2014Політика
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На території Донецької та Луганської областей з початку проведення антитерористичної операції в результаті дій терористів загинуло 14 співробітників Держслужби з надзвичайних ситуацій.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції повідомив директор Департаменту реагування на надзвичайні ситуації ДСНС України Григорій Марченко.
Він наголосив, що бойовики на Донбасі здійснюють напади на співробітників ДСНС.
Читайте такожУ зоні АТО – активізація бойових дій: за добу загинули 3 військові, 4 – поранені“У результаті збройних нападів терористів і російських формувань, які є на території Донецької і Луганської областей, 14 наших співробітників загинуло”, - сказав Марченко.
Він також додав, що 23 особи отримали поранення, а частина утримується в полоні бойовиків.
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