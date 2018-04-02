Мер Києва задекларував понад 5 мільйонів гривень доходу і 9 велосипедів

Мер Києві Віталій Кличко має причіп-платформу Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom і дев'ять велосипедів.

Міський голова Києва Віталій Кличко задекларував понад 5 млн грн доходу за 2017 рік, причому основний вид доходу – роялті.

Про це повідомляє «Слово і Діло» з посиланням на електронну декларацію чиновника за 2017 рік.

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Згідно з електронною декларацією, роялті склав 4942422 грн, зарплата за основним місцем роботи – 186 668 грн, а також 212 грн – відсотки від вкладу в УкрСиббанку.

Мер Києва отримав минулого року подарунок у негрошовій формі вартістю 11630 грн від Національного олімпійського комітету України.

У 2017 році Кличко позичив третім особам близько EUR 8,4 млн й майже $698 тис. На рахунках у банках він тримає EUR 1014, понад 130 тис. грн (у різних банках), близько $1300, а готівкові кошти складають $18,1 тис. та EUR 29, 5 тис.

Мер Києва задекларував квартиру в столиці загальною площею близько 252 кв. м, у власності його дружини Наталії Єгорової – будинок на 785,5 кв. м і 2500 кв. м землі у Вишгородському районі Київської області.

У Кличка також є причіп-платформа Ironhorse, мотоцикл (мопед) Fine Custom і дев'ять велосипедів.