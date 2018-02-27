Нокаут Водному кодексу: журналісти показали, як Віталій Кличко незаконно будує вілли на березі Київського моря (відео)

15:06, 27 лютого 2018
Політика
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Споруди розміщені на прибережній території / скріншот

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші". 

До Києва близько 30 км, а сусіди: Арсеній Яценюк та бізнесмен Олександр Ярославський.

Імення загалом займає майже 10 гектарів соснового лісу, на його території розміщені понад 15 споруд: будинок майже на 800 квадратів, баня, будинок обслуги та охорони, а також сюрприз - дебаркадер, який нависає над Дніпром.

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Та ці споруди розміщені на прибережній території та займають приблизно 30 соток води, що є прямим порушенням водного та земельного законодавства. Тим більш, вони незаконно обгороджені парканом. Капітальні споруди ж розміщені прямісінько на воді.

Будівельники та місцева охорона реагують на журналістів досить агресивно та навідріз відмовляються щось пояснювати.

Територія перебуває у власності соратника Кличка, а власне маєток записаний на його дружину.

Сам Кличко коментувати це відмовляється та пояснює, що придбав "уже все готове", а тому нічого й не порушував.

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Теги: #маєток Кличка#вілли Кличка