Нокаут Водному кодексу: журналісти показали, як Віталій Кличко незаконно будує вілли на березі Київського моря (відео)
Журналісти провели "інспекцію" володінь мера столиці Віталія Кличка та знайшли численні порушення екологічних норм.
Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".
До Києва близько 30 км, а сусіди: Арсеній Яценюк та бізнесмен Олександр Ярославський.
Імення загалом займає майже 10 гектарів соснового лісу, на його території розміщені понад 15 споруд: будинок майже на 800 квадратів, баня, будинок обслуги та охорони, а також сюрприз - дебаркадер, який нависає над Дніпром.
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Та ці споруди розміщені на прибережній території та займають приблизно 30 соток води, що є прямим порушенням водного та земельного законодавства. Тим більш, вони незаконно обгороджені парканом. Капітальні споруди ж розміщені прямісінько на воді.
Будівельники та місцева охорона реагують на журналістів досить агресивно та навідріз відмовляються щось пояснювати.
Територія перебуває у власності соратника Кличка, а власне маєток записаний на його дружину.
Сам Кличко коментувати це відмовляється та пояснює, що придбав "уже все готове", а тому нічого й не порушував.