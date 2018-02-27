Нокаут Водному кодексу: журналісти показали, як Віталій Кличко незаконно будує вілли на березі Київського моря (відео)

Маєток Кличка загалом займає майже 10 гектарів соснового лісу, на його території розміщені понад 15 споруд.

Журналісти провели "інспекцію" володінь мера столиці Віталія Кличка та знайшли численні порушення екологічних норм.

Про це розповідається у сюжеті програми "Гроші".

До Києва близько 30 км, а сусіди: Арсеній Яценюк та бізнесмен Олександр Ярославський.

Імення загалом займає майже 10 гектарів соснового лісу, на його території розміщені понад 15 споруд: будинок майже на 800 квадратів, баня, будинок обслуги та охорони, а також сюрприз - дебаркадер, який нависає над Дніпром.

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Та ці споруди розміщені на прибережній території та займають приблизно 30 соток води, що є прямим порушенням водного та земельного законодавства. Тим більш, вони незаконно обгороджені парканом. Капітальні споруди ж розміщені прямісінько на воді.

Будівельники та місцева охорона реагують на журналістів досить агресивно та навідріз відмовляються щось пояснювати.

Територія перебуває у власності соратника Кличка, а власне маєток записаний на його дружину.

Сам Кличко коментувати це відмовляється та пояснює, що придбав "уже все готове", а тому нічого й не порушував.