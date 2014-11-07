ЦВК визнала депутатами вже 152 мажоритарника

Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами ще 21 мажоритарника, серед яких колишній секретар Київради Олесь Довгий та бізнесмен Костянтин Жеваго.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи було підписано під час сьогоднішнього засідання ЦВК.

Від Вінницької області визнано обраними в ОВО № 13 самовисуванця Петра Юрчишина, в ОВО № 15 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Івана Спориша, в ОВО № 18 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Руслана Димчака.

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Від Волинської області: в ОВО № 20 - самовисуванця Сергія Мартиняка.

Від Дніпропетровської області: в ОВО № 24 - самовисуванця Яківа Безбаха, в ОВО № 40 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Валентина Дідича.

Від Закарпатської області: в ОВО № 70 - самовисуванця Михайла Ланьо.

Від Запорізької області: в ОВО № 74 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Петра Сабашука, в ОВО № 81 - самовисуванця Сергія Валентирова.

Від Івано-Франківської області: в ОВО № 86 - висунутого "Народним фронтом" Анатолія Диріва, в ОВО № 88 - висунутого "Народним фронтом" Юрія Тимошенко.

Від Кіровоградської області: в ОВО № 102 - самовисуванця Довгого.

Від Луганської області: в ОВО № 107 - самовисуванця Сергія Дунаєва.

Від Львівської області: в ОВО № 115 - самовисуванця Дмитра Добродомова, в ОВО № 118 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Богдана Дубневича.

Від Полтавської області: в ОВО № 150 - самовисуванця Жеваго.

Від Сумської області: в ОВО № 159 - самовисуванця Андрія Деркача, в ОВО № 161 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Миколу Лаврика.

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Від Тернопільської області: в ОВО № 166 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Миколу Люшняка.

Від Чернівецької області: в ОВО № 204 - висунутого "Народним фронтом" Максима Бурбака.

Від Чернігівської області: в ОВО № 205 - висунутого "Блоком Петра Порошенка" Валерія Куліча.

Таким чином, станом на цю годину, ЦВК оголосила обраними вже 152 мажоритарника зі 198.