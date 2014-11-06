ЦВК визнала депутатами ще 53 мажоритарників, серед них – брати Балоги та Гаврилюк

18:49, 06 листопада 2014
Політика
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Центральна виборча комісія підписала протоколи про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах ще у 53-х одномандатних виборчих округах.

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, підписання протоколів відбулось під час сьогоднішнього засідання Комісії.

Так, у Вінницькій області в окрузі №14 визнано обраним кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Івана Мельничука.

У Волинській області в ОВО № 21 визнано обраним самовисуванця Степана Івахіва.

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У Донецькій області в окрузі № 47 визнано обраним кандидата від "Опозиційного блоку" Юрія Солода, а в окрузі № 48 - самовисуванця Максима Єфімова, в окрузі № 57 самовисуванця Сергія Матвієнкова.

У Закарпатській області в окрузі № 69 визнано обраним народним депутатом самовисуванця Віктора Балогу, а в окрузі № 71 - самовисуванця Павла Балогу.

У Запорізькій області в окрузі № 75 визнано обраним кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Ігоря Артюшенка, в окрузі № 76 – кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Миколу Фролова, в окрузі № 77 - самовисуванця В’ячеслава Богуслаєва, в окрузі № 82 – кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Вадима Кривохатька.

В Івано-Франківській області в окрузі №83 ЦВК визнала обраним народним депутатом Олександра Шевченка, висунутого «Блоком Петра Порошенка», в окрузі №84 Михайла Довбенка від «Блоку Петра Порошенка», в окрузі №87 – кандидата від партії «Воля» Юрія Дерев’янка, в окрузі №89 – кандидата від «Блоку Петра Порошенка» Юрія Солов’я.

У Київській області визнано обраними: в окрузі № 93 самовисуванця Олександра Онищенка, в окрузі № 95 – кандидата від "Народного фронту" Михайла Гаврилюка.

У Луганській області в окрузі № 113 визнано обраним самовисуванця Віталія Курила.

У Львівській області в окрузі № №125 визнано обраним народним депутатом самовисуванця Андрія Лопушанського.

У Миколаївській області в окрузі № 129 визнано обраним кандидата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Жолобецького, а в окрузі № 130 висунутого цією ж політичною силою Андрія Вадатурського, в окрузі № 131 також кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Олександра Лівіка.

В Одеській області в окрузі № 139 визнано обраним самовисуванця Олександра Пресмана, в окрузі № 141 - самовисуванця Віталія Барвіненка, в окрузі № 142 - самовисуванця Антона Кіссе, окрузі №143 – кандидата від «Сильної України» Олександра Урбанського.

В Полтавській області в окрузі № 147 визнано обраним самовисуванця Олега Кулініча, в окрузі № 148 – кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Костянтина Іщейкіна, в окрузі № 149 – кандидата Андрія Река, висунутого "Народним фронтом".

У Рівненській області в окрузі №154 визнано обраним кандидата від «Блоку Петра Порошенка» Олександра Дехтярчука, в окрузі №156 – кандидата він «Батьківщини» Сергія Євтушка.

У Сумській області в окрузі № 157 кандидата він "Народного фронту" Олега Медуницю, а в окрузі № 162 – кандидата від "Батьківщини" Владислава Бухарєва.

У Тернопільській області в окрузі №163 визнано обраним самовисуванця Тараса Пастуха, в окрузі № 164 – кандидата від «Свободи» Михайла Головка, в окрузі № 165 – кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Тараса Юрика, в окрузі № 167 – кандидата від "Блоку Петра Порошенка" Олега Барну.

У Харківській області в окрузі №169 комісія визнала обраним кандидата від “Народного фронту” Олександра Кірша, в окрузі №172 - самовисуванця Володимира Мисика.

У Херсонській області в окрузі № 183 визнано обраним кандидата від «Блоку Петра Порошенка» Андрія Гордєєва, в окрузі №185 – кандидата від цієї ж політичної сили Сергія Хланя.

У Хмельницькій області в окрузі № 189 визнано обраним самовисуванця Андрія Шиньковича, в окрузі № 190 висунутого «Блоком Петра Порошенка» Романа Мацолу, а в окрузі № 192 - самовисуванця Олександра Герегу.

У Черкаській області в окрузі №194 визнали обраним кандидата від «Блоку Петра Порошенка» Олега Петренка, в окрузі №195 - самовисуванця Володимира Зубика, в окрузі №196 - самовисуванця Геннадія Бовова, в окрузі №197 - висунутого «Блоком Петра Порошенка» Владислава Голуба, в окрузі №199 - самовисуванця Валентина Ничипоренка, в окрузі №200 - самовисуванця Антона Яценка.

У Чернівецькій області ЦВК визнала обраними народними депутатами в окрузі №201 висунутого “Народним фронтом” Миколу Федорука, в окрузі №203 - висунутого «Блоком Петра Порошенка» Григорія Тіміша.

У місті Києві визнано обраним в окрузі №220 кандидата від “Народного фронту” В'ячеслава Константинівського.

Таким чином, станом на цю годину ЦВК визнала обраними народними депутатами вже 113 мажоритарників із 198.

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