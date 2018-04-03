У Кремлі "не чули нічого" про саміт без Росії щодо миротворців на Донбасі

Раніше ЗМІ повідомляли, що в травні в Ахені, місто на заході Німеччини, може відбутися саміт лідерів ФРН, Франції та України, присвячений розміщення на Донбасі миротворців ООН.

У Кремлі не чули про ініціативу провести саміт лідерів Франції, Німеччини та України щодо ситуації на Україні. Читайте такожУ Росії порушили справу проти Авакова "Я про це не чув нічого, тільки бачив повідомлення", - заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков, коментуючи відповідні повідомлення ЗМІ, передає ТАСС. Раніше газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела в Києві повідомила, що в травні в Ахені, місто на заході Німеччини, може відбутися саміт лідерів ФРН, Франції та України, присвячений розміщення на Донбасі миротворців ООН.

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