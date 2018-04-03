У Кремлі "не чули нічого" про саміт без Росії щодо миротворців на Донбасі

10:59, 03 квітня 2018
Політика
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Червона площа в Москві, ілюстрація / REUTERS

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"Я про це не чув нічого, тільки бачив повідомлення", - заявив журналістам помічник президента РФ Юрій Ушаков, коментуючи відповідні повідомлення ЗМІ, передає ТАСС.

Раніше газета "Коммерсантъ" з посиланням на джерела в Києві повідомила, що в травні в Ахені, місто на заході Німеччини, може відбутися саміт лідерів ФРН, Франції та України, присвячений розміщення на Донбасі миротворців ООН.

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Теги: #Донбасс#Россия