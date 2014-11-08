У ЦВК сподіваються, що офіційні результати виборів будуть встановлені до понеділка

Голова Центральної виборчої комісії Михайло Охендовський сподівається, що офіційні результати позачергових парламентських виборів будуть встановлені до 10 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Читайте такожНайбільше народних депутатів у ВР буде від "Блоку Петра Порошенка""99% ми можемо дати щодо того, що до 10 листопада будуть встановлені результати виборів народних депутатів", - наголосив Охендовський.

Він також зауважив, що ЦВК зі свого боку робить усе залежне, щоб у законному руслі завершити цей процес.

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