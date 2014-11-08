Коаліція може нараховувати 305 депутатів - радник Президента
15:28, 08 листопада 2014Політика
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Радник президента України Микола Томенко вважає, що парламентська коаліція може нараховувати народних 305 депутатів.
Коаліція може перевищити конституційну більшість / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам.
“Як класик сказав, теоретично в нас конституційна, проєвропейська, проукраїнська коаліція на 305 людей, якщо 5 суб`єктів, а практично ще тривають дискусії”, - зазначив Томенко. Водночас, за його словами, залишається відкритим питання, як практично зробити цю теоретичну більшість більшістю.
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“Я вважаю, що наше завдання не таке складне: у межах цих п`яти (суб`єктів – УНІАН) випрацювати алгоритм того, що ми робимо. Сьогодні ми у двох розділах із семи (розділи коаліційної угоди - УНІАН) це зробили. Тобто, ми зробили якісний крок”, - сказав Томенко.
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