Глава Європарламенту: Насильницька зміна кордонів у Європі неприйнятна

Зміна державних кордонів у Європі насильницьким шляхом категорично неприйнятна. Про це у своїй промові в Берліні з нагоди 25-ї річниці падіння Берлінської стіни заявив голова Європарламенту Мартін Шульц, за інформацією DW повідомляє Дзеркало тижня.

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Говорячи про конфлікт в Україні, Шульц висловив стурбованість, що в Європі знову насильницьким шляхом змінюються державні кордони. Такі дії, на його погляд, є категорично неприйнятними.

При цьому, він висловив думку, що в українській кризі може бути тільки політичне рішення.

"Подобається нам чи ні, але Росія є ключовою силою, постійним членом Ради безпеки ООН. Тому нам було б доцільним засвідчити свою відданість територіальній цілісності України, але тримати комунікаційні канали з Росією відкритими", - додав він.