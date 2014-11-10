Японія вимагає від Росії забезпечення продовження перемир'я в Україні

Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

У неділю, 9 листопада, прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе "твердо зажадав" від російського президента Володимира Путіна відіграти конструктивну роль у конфлікті в Україні та забезпечити, щоб перемир'я тривало далі. На двохсторонніх переговорах у межах саміту організації Азійсько-Тихоокеанської економічної співпраці (АТЕС) у столиці КНР Абе висловив стурбованість тим, що дії проросійських сепаратистів ускладнюють ситуацію в Україні. Про це повідомив заступник голови апарату японського прем'єра, зазначає агентство Reuters. У відповідь Путін пояснив позицію Росії в цьому питанні, інформує джерело.

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Востаннє Путін та Абе проводили двосторонні переговори у лютому цього року в Сочі, під час відвідин Абе церемонії відкриття Зимових олімпійських ігор. За інформацією Reuters, нині два лідери домовилися почати підготовку до візиту Путіна до Японії наступного року.

Візит російського президента до цієї країни планувався у листопаді, однак був скасований через зіпсовані відносини між Токіо та Москвою після запровадження Японією санкцій проти Росії у відповідь на її політику стосовно України.