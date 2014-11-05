Президент Єврокомісії виключив зняття санкцій ЄС з Росії

Таку заяву зробив президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер на прес-конференції в Брюсселі, передає "ЄвроПравда". "Моє враження таке, що санкції проти Росії залишаться такими ж, як зараз", - сказав він.

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У той же час він допустив, що Єврокомісіяперегляне свою позицію. "Все залежить від розвитку ситуації в Україні, однак питання поглиблення обмежувальних заходів (проти Росії) - це не те, що ми повинні вирішувати вже сьогодні", - додав він.

Нагадаємо, раніше високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що санкції проти Росії будуть переглядатися залежно від оцінки ситуації в Україні. "Санкції щодо Росії постійно переглядаються. І цей процес буде продовжуватися. Ситуація в Україні - те, чим ми будемо керуватися в цьому питанні", - зазначила вона.