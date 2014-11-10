На сході України ситуація знову погіршується – Штайнмаєр

Про це він заявив, виступаючи в Астані, повідомляє Радіо Свобода.

«На жаль, ситуація знову серйозна. Гадаю, що ми маємо закликати всіх, хто залучений у цей конфлікт, а також російську сторону, щоб знову повернутися до умов мінського протоколу», – сказав Штайнмаєр.

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Міністр закордонних справ Німеччини виступав у столиці Казахстану наступного дня після того, як Євросоюз і США висловили глибоку стурбованість через повідомлення про пересування великих конвоїв військ і техніки на контрольованій проросійськими бойовиками території України.

Українські військові експерти повідомляють про інтенсифікацію обстрілів позицій сил АТО після входження в Україну чергового «гуманітарного конвою» з Росії.