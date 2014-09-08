Штайнмаєр назвав "крихкими" домовленості про перемир'я на Донбасі

Про це Штайнмаєр заявив у неділю, 7 вересня, під час візиту до Нью-Делі, повідомляє Deutsche Welle з посиланням на офіційний сайт німецького МЗС.

За його словами, інциденти поблизу Донецька, Маріуполя та в інших точках Донбасу, доводять, що дипломатичні потуги "можуть бути швидко зведені нанівець".

Він також підкреслив, що припинення вогню означає ніщо інше як "початок важкого політичного процесу, який має торкатися всіх відкритих питань та конфлікту інтересів".

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Зокрема, на думку Штайнмаєра, перемир'я має підготувати підґрунтя для обміну полоненими, ефективного контролю за кордоном та діалогу щодо забезпечення участі мешканців Сходу України в політичних процесах у Києві.

Глава німецького МЗС, окрім цього, наголосив на необхідності "зробити все можливе, аби підтримати та підтвердити реалізацію мінських домовленостей". Це може означати розширення спектру заходів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) з контролю за виконанням режиму припинення вогню та нагляду за кордоном.

"Ми готові брати участь у плануванні подібних заходів", - сказав Штайнмаєр.