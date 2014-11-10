Четвертої хвилі мобілізації не планується - РНБО

13:27, 10 листопада 2014
Політика
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Четверта хвиля мобілізації в Україні не планується.

REUTERS

Про це на традиційному брифінгу у понеділок повідомив речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко. Його цитує "Українська Правда".

За його словами в української сторони достатньо сил і засобів облаштовувати 2-гу і 3-тю лінію оборони.

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"Потреба у четвертій хвилі мобілізації поки що відсутня", - сказав він.

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