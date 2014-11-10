Перше засідання Ради Україна-ЄС хочуть провести в середині грудня
14:56, 10 листопада 2014Політика
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Перше засідання Ради Україна-Європейський Союз попередньо планується провести у грудні в Києві.
Засідання попередньо планується провести у Києві / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.
"Перше засідання Ради Україна-ЄС попередньо планується провести 15 грудня у місті Києві. Склад української частини, відповідно до Угоди про асоціацію, цієї Ради становлять всі члени Кабінету міністрів, з європейської частини - це є єврокомісари", - сказав Семерак.
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Він уточнив, що ця Рада є політичним органом, який прийматиме політичні рішення і буде скоординовувати весь процес євроінтеграції на найближчі декілька років.
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