Клімкін: Ратифікація Асоціації та консультації щодо її імплементації з РФ та ЄС - незалежні процеси

”Ратифікація Угоди абсолютно не залежний від цього процес. Я вже неодноразово казав, що Угода буде ратифікована”, - заявив Клімкін у п`ятницю в Брюсселі журналістам після завершення відповідних консультацій.

Міністр нагадав, що спочатку Україна підписала політичну частину, зараз - всю угоду. ”У нас є унікальний режим автономних преференцій, який дозволяє нашим товаровиробникам оптимально підготуватися до імплементації угоди. Одночасно ми отримаємо до бюджету митні платежі. Підготовка імплементації угоди відбувається належним чином”, - запевнив він.

Клімкін також зазначив, що для імплементації Угоди у Києва буде національний план, а ”в ідеальному випадку - національна програма імплементації угоди”. ”Якщо у нас буде національна програма, ми зможемо затвердити її законом, і тоді в процесі бюджетного планування ніхто не буде казати, що євроінтеграція другорядна, ми будемо казати, що євроінтеграція - це дійсно магістральний напрямок”, - наголосив міністр.

Відповідаючи на питання, чи під час консультацій Росія говорила про намір ввести відповідні заходи, Клімкін сказав: ”Ми не говорили про заходи у відповідь. Якщо ви побачите декларацію, ми не говоримо про проблеми, а про потенційний ризик”.