Кабміну готують новий режим роботи

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак.

"Ми готуємо для наступного складу Кабінету міністрів новацію - нову редакцію регламенту Кабінету міністрів", - сказав він.

За словами Семерака, вона буде "концептуально відрізнятися від теперішньої процедури і взагалі принципу організації роботи".

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"Ми взяли європейський досвід, вивчили в першу чергу досвід тих країн, які вийшли родом, назвемо це так, з радянської системи.... На сьогодні ми активно готуємо зміни до регламенту, вони також будуть передбачати зміни до Закону "Про Кабінет міністрів" та зміни до Закону "Про центральні органи виконавчої влади". Також зміни обговорюються на засіданні робочої групи, яка готує коаліційну угоду, і я сподіваюся, що наступний склад Кабміну почне працювати за європейським регламентом роботи", - сказав Семерак.