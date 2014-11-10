ЦВК визнала обраними 187 мажоритарників зі 198

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах в одномандатних виборчих округах ЦВК підписала під час сьогоднішнього засідання.

Читайте такожЦВК завтра зможе встановити результати виборів не у всіх округах - Охендовський Таким чином, визнано обраними народними депутатами: в окрузі №23 - самовисуванця Ігоря Єремеєва; у Дніпропетровській області в окрузі №25 - висунутого «Блоком Петра Порошенка» Максима Курячого; у Житомирській області в окрузі №64 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Володимира Арешонкова, в окрузі №66 – висунутого «Народним фронтом» Павла Дзюблика; у Закарпатській області в окрузі №68 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Роберта Говарда; у Івано-Франківській області в окрузі №85 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Ігоря Насалика; у Київській області в окрузі №94 - висунутого «Народним фронтом» Віктора Романюка; у Луганській області в окрузі №114 – самовисуванця Юрія Гарбуза; у Миколаївській області в окрузі №132 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Аркадія Корнацького; в Одеській області в окрузі №137 – самовисуванця Леоніда Клімова; у Харківській області в окрузі №171 - самовисуванця Віталія Хомутинніка, а в окрузі №179 - самовисуванця Анатолія Гіршфельда; у Херсонській області в окрузі №184 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Івана Вінника, а в окрузі №186 – самовсисуванця Федора Негойя; у Чернівецькій області в окрузі №202 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Івана Рибака; у Чернігівській області в окрузі №206 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Владислава Атрошенка, в окрузі №207 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Анатолія Євлахова, в окрузі №209 – висунутого «Народним фронтом» Олександра Кодалу; у Києві в окрузі №216 – самовисуванця Олександра Супруненка.

Таким чином, станом на 10 листопада ЦВК визнала обраними народними депутатами 187 зі 198 мажоритарників.