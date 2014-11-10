ЦВК визнала обраними 187 мажоритарників зі 198
Центральна виборча комісія визнала обраними народними депутатами ще 19 мажоритарників.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідні протоколи на підставі протоколів окружних виборчих комісій про підсумки голосування на позачергових парламентських виборах в одномандатних виборчих округах ЦВК підписала під час сьогоднішнього засідання.
Читайте такожЦВК завтра зможе встановити результати виборів не у всіх округах - Охендовський Таким чином, визнано обраними народними депутатами: в окрузі №23 - самовисуванця Ігоря Єремеєва; у Дніпропетровській області в окрузі №25 - висунутого «Блоком Петра Порошенка» Максима Курячого; у Житомирській області в окрузі №64 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Володимира Арешонкова, в окрузі №66 – висунутого «Народним фронтом» Павла Дзюблика; у Закарпатській області в окрузі №68 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Роберта Говарда; у Івано-Франківській області в окрузі №85 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Ігоря Насалика; у Київській області в окрузі №94 - висунутого «Народним фронтом» Віктора Романюка; у Луганській області в окрузі №114 – самовисуванця Юрія Гарбуза; у Миколаївській області в окрузі №132 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Аркадія Корнацького; в Одеській області в окрузі №137 – самовисуванця Леоніда Клімова; у Харківській області в окрузі №171 - самовисуванця Віталія Хомутинніка, а в окрузі №179 - самовисуванця Анатолія Гіршфельда; у Херсонській області в окрузі №184 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Івана Вінника, а в окрузі №186 – самовсисуванця Федора Негойя; у Чернівецькій області в окрузі №202 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Івана Рибака; у Чернігівській області в окрузі №206 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Владислава Атрошенка, в окрузі №207 – висунутого «Блоком Петра Порошенка» Анатолія Євлахова, в окрузі №209 – висунутого «Народним фронтом» Олександра Кодалу; у Києві в окрузі №216 – самовисуванця Олександра Супруненка.
Таким чином, станом на 10 листопада ЦВК визнала обраними народними депутатами 187 зі 198 мажоритарників.