Путін і Обама провели переговори по Україні, Сирії та Ірану

Президент РФ Володимир Путін кілька разів розмовляв з американським колегою Бараком Обамою в Пекіні, говорили коротко, але торкнулися і двосторонніх відносин, і Сирії, і Україну, і Іран, повідомив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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"Кілька разів, навіть більше ніж два рази, паузи (у роботі саміту АТЕС) були використані для того, щоб коротко переговорити з президентом Обамою, говорили коротко, але в той же час торкнулися і двосторонніх відносин, і Сирії, і України, і Ірану", - сказав Пєсков журналістам у вівторок, повідомляє РИА Новости.

Відповідаючи на запитання, чи обговорювали Путін і Обама боротьбу з "Ісламською державою", Пєсков зазначив: "Не можу сказати, не знаю".