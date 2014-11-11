Путін і Обама спілкуються в кулуарах саміту АТЕС (фото)

Прес-секретар глави російської держави Дмитро Пєсков підтвердив, що лідери РФ і США Володимир Путін і Барак Обама продовжують спілкування на полях саміту АТЕС.

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"Путін і Обама продовжують спілкування в кулуарах форуму", - сказав він журналістам у вівторок, передає РИА Новости.

Напередодні глави двох держав перекинулися парою фраз перед спільним фотографуванням в спорткомплексі "Водний куб", де проходив урочистий прийом від імені голови КНР в честь лідерів економік форуму АТЕС.

Як розповів журналістам Пєсків, тоді Путіну і Обамі не вдалося поспілкуватися - вони лише привітали один одного, обмінявшись кількома словами. Високопоставлений представник Білого дому також повідомив , що у президентів в ході контакту в понеділок не було часу обговорити питання.