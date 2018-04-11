Порошенко схвалив проведення військового параду на День незалежності

Указом Петра Порошенка також визначено проведення тематичних урочистих, наукових, інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів в Україні та за її межами.

Президент України Петро Порошенко підписав указ «Про відзначення 27-ї річниці незалежності України», згідно з яким у столиці 24 серпня відбудеться парад військ.

Як повідомила прес-служба глави держави, з метою гідного відзначення у 2018 році 27-ї річниці незалежності України, 100-річчя відродження української державності, засвідчення значення Української революції 1917-1921 років для проголошення Україною незалежності у 1991 році президент доручив Кабінету міністрів, Міністерству закордонних справ, обласним, Київській міській державним адміністраціям, Держкомітету телебачення і радіомовлення України провести низку урочистих заходів.

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Зокрема, має бути проведена 23 серпня, у День Державного Прапора України у Києві, інших населених пунктах, закордонних дипломатичних установах України офіційна церемонія урочистого підняття Державного Прапора України, інших заходів, спрямованих на виховання поваги до державних символів України.

24 серпня, у День незалежності України, має бути проведено парад військ на вулиці Хрещатик та Майдані Незалежності у столиці України – Києві.

Указом також визначено проведення тематичних урочистих, наукових, інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів в Україні та за її межами, молебнів за Україну.

Глава держави встановив, що закордонні дипломатичні установи України мають провести заходи за участю представників української громадськості за кордоном, а також передбачити участь представників іноземних держав, дипломатичного корпусу, міжнародних організацій, української діаспори в урочистих заходах в Україні.

Держкомітет телебачення і радіомовлення України має забезпечити широке висвітлення заходів із підготовки і відзначення відповідних святкувань, трансляції циклів тематичних теле- та радіопередач, художніх і документальних фільмів.

Правоохоронні органи мають забезпечити порядок, безпеку громадян під час проведення заходів.