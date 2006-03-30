Черновецький пікетує Омельченка

Під стінами Київської мерії розпочалася акція за участю представників Блоку Леоніда Черновецького та блоку «Наша Україна», мета якої - прискорити оголошення результатів виборів Київського міського голови.

Як передає кореспондент УНІАН, участь в акції беруть близько 100 представників Блоку Черновецького та стільки ж - «Нашої України».

Представники «Нашої України» розмістилися на сходах біля мерії обличчям до представників Блоку Черновецького.

Представники і «Нашої України», і Блоку Черновецького здебільшого молоді люди років 15-ти. Водночас з боку політичної сили Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО є люди похилого віку.

Біля мерії встановлено гучномовці, з яких лунає музика.

Наразі вже прибув Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, який лідирує на виборах Київського міського голови, і вже виступає перед присутніми. (Раніше він повідомляв, що сьогодні о 15.00 біля мерії його благословлятиме Патріарх Філарет).

Нагадаємо, що «Наша Україна» під час передвиборчих перегонів заявила про підтримку на виборах мера столиці кандидатуру Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА.

Біля мерії проводить і свою акції Вадим ГЛАДЧУК – лідер Всеукраїнського молодіжного об’єднання «Молодь – надія України», який виступає проти порушення виборчого законодавства, зокрема, підкупу виборців.

Сьогодні він роздавав так звані «пайки» всім малозабезпеченим верствам населення.

Коли прийшли представники Блоку Черновецького, то молоді люди з символікою блоку зірвали плакат ВМО, що зафіксовано органами правопорядку.