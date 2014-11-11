Гіркін про Донбас: Я планував зробити все як у Криму

Про це він розповів в інтерв'ю російському виданню svpressa.ru.

Також він повідомив багато подробиць про свою діяльність у Криму та Слов'янську. Так, він заявив, що розраховував на анексію Донбасу Росією, аналогічну до "кримського сценарію".

"Коли починалася слов'янська епопея, я планував зробити все як у Криму, і надія була, що все буде за кримським сценарієм. Тобто планувалося допомогти місцевим лідерам і ополченцям (російські бойовики - ред.) встановити народну владу, провести референдум, приєднатися до Росії, а це було нашою спільною метою і їх метою в першу чергу. Яку їм ніхто не нав'язував, це було їхнє щире бажання. І після цього також, не вийшовши з тіні, зникнути звідти, як і з Криму", - заявив диверсант.

Читайте такожУ Путіна немає грошей на утримання 4 мільйонів жителів Донбасу - НємцовЗа його словами, щоб підтримати "мирні мітинги" у Слов'янську, через кордон перейшов загін з 52 осіб, "одягнені в однакову уніформу, приблизно однаково озброєних і досить добре споряджених".

"Ми поїхали у Слов'янськ. Вже до моменту прибуття нас чекали близько трьохсот активістів, готових до будь-яких дій разом з нами. Відразу ми з'єдналися з цією групою і пішли на штурм УВС. Через дві години ми взяли УВС, ще через годину після цього СБУ. Тодішня міська управа дотримувалася нейтральної позиції, ми її зайняли без бою. Відповідно, до обіду все місто було в наших руках", - розповів Гіркін.

Також він розкрив цікаву деталь про своє перебування в Криму, заявивши, що "був там за дві доби до початку всього".