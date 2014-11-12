"ЛНР" просить у Києва пенсій і визнає мешканців Донбасу громадянами України

Як йдеться у повідомленні "ЛНР", відмова уряду від соціальних зобов'язань перед жителями Донецької і Луганської областей, які перебувають на непідконтрольних Києву територіях, стане зашморгом для людей.

"Багатьом нашим старикам, інвалідам і матерям доводилося регулярно їздити з Донецька, Луганська, Макіївки, Горлівки, інших міст і сіл Донбасу на території, підконтрольні українській владі, щоб оформляти належні їм за законом виплати. Якщо Київ вирішить припинити соцвиплати, то оголосить війну не озброєним людям, а власним громадянам, при цьому найбільш незахищеними з них", - йдеться в зверненні.

У зв'язку з цим так звана "ЛНР" звертається до президента України Петра Порошенка, депутатів Верховної Ради, до членів Кабінету міністрів України із закликом «не прирікати людей похилого віку і всіх нужденних Донбасу на голодну смерть і злиденне існування, особливо напередодні настання зими".

Читайте такожОБСЄ: щодня в Ізюм по пенсії приїжджають 600-700 мешканців окупованих районів Також у повідомленні міститься звернення до європейських політиків, громадських працівників і правозахисників з проханням вплинути на владу України з метою відмовитися від згубного кроку.

Як повідомляв УНІАН, на початку листопада Кабінет міністрів України прийняв постанову про фінансування бюджетних установ та здійснення соціальних виплат населенню тих районів Луганської та Донецької областей, які не підконтрольні українській владі. В уряді зазначають, що громадянам дали час до 1 грудня. Якщо пенсіонер хоче і далі отримувати пенсію - він повинен виїхати на контрольовану територію, зареєструватися як переселенець, жити там і отримувати соцвиплати. Якщо ж не виїде - пенсію йому нарахують, але отримати він її зможе тільки тоді, коли його регіон буде звільнено.

Як заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, доти, поки території Донецької та Луганської областей контролюватимуться самозванцями, центральний бюджет не буде туди направляти гроші.

Читайте такожІз грудня уряд припинить виплачувати пенсії жителям окупованого Донбасу«Підуть геть з території Донецька та Луганська російські терористи, ми повернемо контроль над територіями і виплатимо персонально кожній людині ту соціальну пільгу, на яку вона має право. Сьогодні платити гроші на цій території, означає, що гроші не дійдуть до людей, їх вкрадуть російські бандити, і це ніщо інше як пряма підтримка російського тероризму», - сказав глава уряду.

Він нагадав, що відповідно до мінських домовленостей, Росія повинна була припинити підтримку терористів, а Україна - відновити контроль над територіями. «Виконайте домовленості, очистіть територію від цієї зарази, яку ви завезли, і не робіть людей заручниками своїх імперських амбіцій, бо люди страждають», - сказав Яценюк.