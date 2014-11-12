Порошенко закликав пришвидшити розслідування вбивств на Майдані

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це він заявив на нараді з керівниками силових відомств.

"Сьогодні існує надзвичайно високий запит у суспільстві на ефективне розслідування злочинів, які були скоєні на Майдані", - заявив він.

"Далі затягувати з цією справою ми просто не маємо права. Жодна смерть не має залишитись без відповідальності тих, хто виконував і організовував виконання цих злочинів", - сказав Порошенко.

Він висловив переконання, що той факт, що підозрювані у цих злочинах особи є втікачами, не перешкоджає їх засудженню і притягненню до відповідальності. "Ініційований мною закон дає нам підстави для заочного засудження", - підкреслив президент.

Читайте такожРозслідування кривавих події на Майдані: до України прибула делегація Гаазького трибуналу Також голова держави нагадав, що Україна подала звернення до Міжнародного кримінального суду у Гаазі, щоб колишнє керівництво країни на чолі з екс-президентом України Віктором Януковичем понесло покарання згідно з міжнародним правом.

"Суспільство має знати, що влада сьогодні діє ефективно, і ті, хто вчинив злочин, вже опинилися або опиняться на лаві підсудних", - резюмував глава держави.

Порошенко закликав керівників силових відомств відзвітувати про результати розслідування цих резонансних справ публічно.