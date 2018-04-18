Порошенко провів закриту зустріч з усім складом уряду - ЗМІ

Повідомляється, що у зустрічі не взяли участь лише Аваков, Данилюк та Омелян, які перебувають з робочими візитами за кордоном.

Увечері 17 квітня в Адміністрації президента відбулась зустріч Петра Порошенка з усім складом уряду.

Про це повідомляє «Українська правда», посилаючись на джерела в уряді і парламенті. Зазначається, що зустріч була ініційована самим президентом.

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На зустрічі було присутнє керівництво АП, прем'єр Володимир Гройсман та усі міністри.

У зустрічі не взяли участь лише очільник МВД Арсен Аваков, голова Міністерства фінансів Олександр Данилюк та міністр інфраструктури Володимир Омелян, які перебувають з робочими візитами за кордоном.

Як розповідають співрозмовники журналістів, на зустрічі обговорювали питання церкви та необхідність єдності всієї влади, зокрема, президентської та урядової команд.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 17 квітня, на зустрічі з лідерами парламентських фракцій президент України Петро Порошенко заявив, що він та ієрархи УПЦ КП та УАПЦ вирішили офіційно звернутися до вселенського патріарха Варфоломія І з проханням про надання автокефалії православній церкві в Україні і просять парламент підтримати це звернення.

Голова фракції “Блок Петра Порошенка” Артур Герасимов повідомив, що Верховна Рада у четвер, 19 квітня, розглядатиме звернення президента до вселенського патріарха Варфоломія І щодо створення в Україні єдиної помісної православної церкви.